В Киевской области заработали новые камеры автофиксации нарушений ПДД — где именно

В Киевской области установили пять новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 24 марта на автомобильных дорогах страны начали работу еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них установлены в новых местах, а 4 устройства возобновят работу.

В Киевской области установили пять новых комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Адреса:

- 14 км+116 автодороги Р-01 (направление прибора — г. Обухов)

- 101 км+350 автодороги М-03 (направление прибора — г. Харьков)

- 49 км+700 автодороги М-06 (направление прибора — с. Калиновка)

- 27 км+371 автодороги Р-02 (направление прибора — г. Киев)

- 28 км+518 автодороги Р-02 (направление прибора — с. Лютеж)

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