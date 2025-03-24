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Чоловік заявив, що «не бачить сенсу служити» та викликав поліцію у ТЦК – чию сторону прийняв суд

12:12, 24 березня 2025
На Сумщині чоловіка засудили до тюремного строку за ухилення від мобілізації.
Чоловік заявив, що «не бачить сенсу служити» та викликав поліцію у ТЦК – чию сторону прийняв суд
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У Сумській області суд виніс вирок місцевому жителю, який відмовився від мобілізації, заявивши, що не бачить у цьому сенсу. Роменський міськрайонний суд у справі № 585/560/25 засудив його до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами справи, у лютому 2025 року чоловік отримав повістку та прибув до ТЦК, де пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Проте після кількох годин у ТЦК він викликав поліцію та категорично відмовився від мобілізації. «Висновок комісії був, що здоровий. У зв’язку з цим викликав поліцію. На бодікамеру відмовився від отримання бойової повістки. Роз`яснили про кримінальну відповідальність. Відмовився всерівно, бо не бачить сенсу служити. Рішення ВЛК не оскаржував. РТЦК не повідомляв, що не згоден із рішенням ВЛК», – йдеться у матеріалах справи.

За даними представників ТЦК, чоловіка доставили правоохоронці, оскільки його розшукували за ухилення від військової служби. У приміщенні військкомату він знову відмовився вступати до Сил оборони.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив три роки ув’язнення.

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суд Суми ТЦК мобілізація

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