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У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила знайому – поліція розпочала розслідування

12:30, 24 березня 2025
Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття 16-річної дівчини.
У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила знайому – поліція розпочала розслідування
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У Львові поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого побиття 16-річної дівчини. Інформацію про інцидент, який стався 3 березня, правоохоронці виявили завдяки відео, опублікованому в соцмережах.

Як повідомили у поліції Львівської області, на записі видно, як 15-річна дівчина завдає удари руками та ногами своїй знайомій. Обидві учасниці конфлікту – мешканки Львова.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Поліція з'ясовує всі обставини події.

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