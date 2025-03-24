У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила знайому – поліція розпочала розслідування

Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття 16-річної дівчини.

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У Львові поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого побиття 16-річної дівчини. Інформацію про інцидент, який стався 3 березня, правоохоронці виявили завдяки відео, опублікованому в соцмережах.

Як повідомили у поліції Львівської області, на записі видно, як 15-річна дівчина завдає удари руками та ногами своїй знайомій. Обидві учасниці конфлікту – мешканки Львова.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Поліція з'ясовує всі обставини події.

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