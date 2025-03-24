В Дії стартовал опрос по составу национального жюри на Евровидение-2025

Дія запустила голосование за членов национального жюри для Евровидения-2025.

Фото: unn

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В приложении «Дія» начался опрос, в котором украинцы могут выбрать одного из членов национального жюри для международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Избранные эксперты будут оценивать выступления участников и определять, кому Украина отдаст свои баллы в финале.

Среди кандидатов - певец MÉLOVIN, певица Tayanna, фронтмен «ДахаБраха» Марко Галаневич, режиссер Руслан Махов, вокалистка Go_A Екатерина Павленко, хореограф Анатолий Сачивко, продюсер музыкальных телеканалов «М1» и «М2» Натела Чхартишвили-Зацаринная, хореограф Елена Шоптенко и музыкальный продюсер Дмитрий Шуров.

Как проголосовать?

Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение «Дія», выбрать раздел «Сервисы», затем «Опрос» и отдать голос за одного из кандидатов.

Пятеро участников с наибольшей поддержкой, после утверждения Европейским вещательным союзом, войдут в состав национального жюри. Опрос продлится до 31 марта.

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