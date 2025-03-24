На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны из Тернопольской области

Виталий Шаварин погиб на восточном направлении.

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19 марта в результате вооруженной агрессии РФ на восточном направлении погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны Виталий Шаварин. Об этом сообщило Территориальное управление Службы судебной охраны в Тернопольской области.

Виталий с мая 2024 года проходил службу на должности контролера, а с января 2025 года стал добровольцем в одном из подразделений Сил обороны Украины.

«21-летний юноша отдал свою жизнь за мирное небо, за украинских детей, за независимость Украины.

Руководство и весь личный состав Службы судебной охраны выражают искренние соболезнования родным и близким», — написали в ТУ ССО в Тернопольской области.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования семье и близким Виталия Шаварина.