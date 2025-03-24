Владимир Зеленский подписал закон о повышении акциза на сигареты

Акциз на сигареты будет привязан к евро.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11090, который предусматривает повышение акцизного налога на табачные изделия. Закон был возвращен с подписью главы государства 24 марта.

Согласно документу, акциз на сигареты теперь будет привязываться к евро. До 2028 года ставки акцизного налога будут повышаться до минимального уровня, определенного Директивой Совета ЕС 2011/64/ЕС. Также будут повышаться ставки на табак и промышленные заменители табака, одновременно будут снижаться ставки для табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

Эти изменения предусмотрены Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, а также рекомендованы Международным валютным фондом в рамках программы «Механизм расширенного финансирования». Согласно новому закону, ставки акциза на табачные изделия будут определяться в евро, что приближает украинское налоговое законодательство к стандартам ЕС.

В Украине минимальный акциз на сигареты сейчас составляет около 60 евро за 1000 штук, тогда как в странах ЕС этот налог должен составлять не менее 60% от розничной цены или 90 евро за 1000 штук.7

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