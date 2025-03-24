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НАЗК зможе перевіряти доходи чиновників та їх родичів лише за період, коли чиновник набув статусу декларанта

11:45, 24 березня 2025
Антикорупційний комітет Верховної Ради погодив зміни до закону про запобігання корупції, які забороняють НАЗК перевіряти законність набуття активів до вступу посадовця на публічну службу.
НАЗК зможе перевіряти доходи чиновників та їх родичів лише за період, коли чиновник набув статусу декларанта
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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, який очолює Анастасія Радіна, підготував до другого читання законопроект 12374-д, яким, серед іншого, пропонується внести зміни до статті 51-4 Закону «Про запобігання корупції».

А саме, передбачити, що моніторинг способу життя здійснюється НАЗК виключно за період перебування особи, стосовно якої він здійснюється, у статусі суб’єкта декларування.

Предметом такого моніторингу можуть бути виключно активи, доходи, витрати, послуги та інші елементи способу життя, набуті, здійснені чи отримані особою у статусі суб’єкта декларування, і доходи, витрати, послуги та інші елементи способу життя, отримані членами сім’ї суб’єкта декларування за той самий період.

Строк здійснення моніторингу способу життя не може перевищувати три місяці з дня прийняття рішення про його здійснення.

Дана правка стосується того, що НАЗК зможе проводити моніторинг статків, доходів, майна декларанта і його родичів лише за період, коли декларант набуває статусу суб'єкта, який має подавати декларацію.

Наприклад, якщо людина у 2018 році не була суб'єктом подачі декларації, а в 2019 році стала таким суб'єктом, то НАЗК не матиме права проводити моніторинг способу життя за 2018 рік.

Отже, у разі прийняття законопроекту в другому читанні НАЗК не зможе проводити аналіз активів, отриманих до публічної служби.

Автор: Наталя Мамченко

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