Кияни заборгували 8 млрд грн за комунальні послуги

Заборгованість за теплопостачання в Києві зросла на 6,5%.

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Заборгованість мешканців Києва за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання з початку опалювального сезону зросла на 6,5% і на початок березня 2025 року становила 8 млрд грн. Про це повідомив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

З цієї суми 5 млрд грн складає борг за опалення, а майже 3 млрд грн – за гаряче водопостачання. Лопатін зазначив, що більшість киян своєчасно сплачує за комунальні послуги, але заборгованість все ж зростає.

«Ситуація із заборгованістю станом на сьогодні, на жаль, залишається складною. Переважна більшість киян своєчасно і в повному обсязі сплачує за отримані послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, але загальна заборгованість все ж зростає. Порівняно з початком цього ОЗП вона збільшилася майже на 6,5% і становила на початок березня 8 млрд грн, з яких 5 млрд грн - це борг за опалення і майже 3 млрд грн – за гаряче водопостачання», – сказав Лопатін під час брифінгу щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025 у Київінформі.

Для тих, хто має борги, «Київтеплоенерго» пропонує укладати договори реструктуризації. Якщо споживачі не погоджуються, підприємство буде змушене звертатися до суду для стягнення заборгованості.

За словами Лопатіна, з початку 2024 року скасовано мораторій на штрафи, тому нараховується пеня за кожен день прострочення. Судові рішення та штрафи ефективно впливають на боржників.

За його словами, борги можуть призвести до арешту коштів на рахунках, а також на нерухоме майно та авто.

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