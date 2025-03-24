Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится 5 дней

В понедельник, 24 марта, Землю накрыла магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.
Мощность магнитной бури составляет 6 по К-индексу.
Кроме того, магнитная буря ожидается с 25 по 28 марта — показатели 6, 5 и 4. То есть это магнитные возмущения высокой и средней интенсивности.
Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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