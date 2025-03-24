В Харькове мужчина угнал велосипед, раскаялся и сказал, что готов пойти в армию – что решил суд

В Харькове мужчина похитил велосипед и продал за 3800 гривен.

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В Харькове суд вынес приговор мужчине, который украл велосипед в подъезде многоквартирного дома во время военного положения. Мужчина, который ранее неоднократно попадал под суд за различные преступления, воспользовался кусачками для перекусывания замка и похитил горный велосипед марки Fort Master 26MD стоимостью 3817 гривен. После этого он продал похищенное имущество и потратил полученные средства. Об этом говорится в решении Фрунзенского районного суда Харькова по делу № 645/2746/24.

Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, заявив о готовности пройти военную службу. Однако суд учел его предыдущие судимости, в частности за кражи, разбой, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. Мужчина имел по меньшей мере семь приговоров за различные преступления.

Суд признал кражу тяжким преступлением, совершенным в условиях военного положения, и назначил обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы. Учитывая совокупность приговоров, окончательное наказание составило 7 лет и 6 месяцев заключения. Кроме того, обвиняемый должен компенсировать государству почти 1900 гривен за проведение экспертизы. Велосипед будет возвращен владельцу после вступления приговора в законную силу.

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