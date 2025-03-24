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У чиновника управления ГНС выявили необоснованных активов на 7 млн грн

15:12, 24 марта 2025
Автомобиль и объекты недвижимости были оформлены на тещу, а также жену его близкого товарища.
У чиновника управления ГНС выявили необоснованных активов на 7 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов заместителя начальника отдела одного из управлений ГУ ГНС в Сумской области.

Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины.

Как сообщило НАПК, речь идет об автомобиле «Lexus RX 350» стоимостью 3,1 млн грн, зарегистрированном на жену его близкого друга. Однако фактически распоряжается им жена должностного лица. Кроме того, правоохранителю принадлежат четыре объекта недвижимости (три квартиры и одно машино-место) общей стоимостью 3,9 млн грн. Они зарегистрированы на его тещу.

«Анализ законных доходов и сбережений свидетельствует о том, что ни должностное лицо, ни его жена и теща, ни семья близкого друга не могли приобрести дорогостоящий автомобиль и недвижимость за счет законных доходов», — заявили в ведомстве.

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НАПК декларирование

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