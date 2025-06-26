Україна отримає 42,5 млн євро на відновлення пошкодженої арки Чорнобильської АЕС

ЄС, Франція та Британія фінансують ремонт конфайнменту на Чорнобильській АЕС.

Фото: Facebook / Світлана Гринчук

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародні партнери оголосили про виділення 42,5 млн євро для відновлення нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російськими військами 14 лютого. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Кошти надали Велика Британія (6,9 млн євро), Європейська комісія (25 млн євро) та Франція (10,6 млн євро), про що було оголошено під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. Додатково 5 млн євро в рамках Грантової угоди №5 спрямовано на аналіз пошкоджень НБК і тимчасовий ремонт.

На засіданні обговорили плани тимчасового та повного відновлення функціональності арки. Асамблея відзначила прогрес України в об обстеженні конструкцій і підготовчих роботах, але зазначила, що витрати можуть перевищувати наявні ресурси, тому потрібна додаткова підтримка та експертиза міжнародних організацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.