В Одесской области военнослужащий в СЗЧ предлагал пограничнику $2500 за пересечение Днестра

Военнослужащий, самовольно покинувший часть, планировал выехать в соседнюю страну.

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В Одесской области правоохранители разоблачили попытку организации незаконной переправки лиц через границу с Молдовой. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Военнослужащий, самовольно покинувший часть, планировал выехать в соседнюю страну.

«За $2500 он предложил пограничнику содействие – в частности, доставку к границе и предоставление плавательного средства для преодоления Днестра. В случае успеха обещал привлечь к схеме и других военных из СЗЧ», – заявили пограничники.

Правонарушителя задержали во время передачи средств в одном из населенных пунктов Одесской области. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в 302 тыс. грн.

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