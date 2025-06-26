Судитимуть ділків за розкрадання 7,3 млн грн на динамічному захисті для бронетехніки

Директор держпідприємства та керівник приватної компанії постануть перед судом за розкрадання грошей під час закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ.

Фото: НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу проти директора державного підприємства та керівника приватного товариства, яких обвинувачують у розкраданні державних коштів під час закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у квітні 2022 року, під час активної фази російського наступу, Міністерство оборони України уклало контракт із держпідприємством для забезпечення бронетехніки елементами динамічного захисту. Директор підприємства, маючи необхідні компоненти, організував фіктивну закупівлю через комерційну структуру, що дозволило незаконно вивести 7,3 млн грн державних коштів. Ці гроші були переведені на контрольовані рахунки для подальшої легалізації.

Директору держпідприємства інкримінують ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Керівнику приватного ТОВ висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 (легалізація злочинних доходів) КК України.

Справу передано до суду для розгляду по суті.

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