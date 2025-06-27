Украинцам объяснили, можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет при работе на предприятии по добыче торфа

На льготных условиях пенсия по возрасту назначается работникам, занятым полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №2.

Фото: agro-business.com.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли лицо выйти на пенсию не в 60 лет, а раньше, если проработало более 10 лет на предприятии по добыче торфа.

В ведомстве подчеркнули, что такое лицо может выйти на пенсию раньше, но при определенных условиях.

На льготных условиях пенсия по возрасту назначается работникам, занятым полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, и по результатам аттестации рабочих мест — после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа, в частности у женщин, не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет — на указанных работах (ч. 2 ст. 114 Закона Украины № 1058-IV).

Право на льготную пенсию подтверждается:

— записями в трудовой книжке или

— уточняющей справкой, выданной предприятием, учреждением, организацией или их правопреемником.

В справке должны быть указаны:

— периоды работы, засчитываемые в специальный стаж;

— профессия или должность;

— характер выполняемой работы;

— раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;

— первичные документы, на основании которых выдана справка.

Такая справка необходима, если в трудовой книжке отсутствует запись о занятости в течение полного рабочего дня во вредных условиях.

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