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Украинцам объяснили, можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет при работе на предприятии по добыче торфа

07:36, 27 июня 2025
На льготных условиях пенсия по возрасту назначается работникам, занятым полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №2.
Украинцам объяснили, можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет при работе на предприятии по добыче торфа
Фото: agro-business.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли лицо выйти на пенсию не в 60 лет, а раньше, если проработало более 10 лет на предприятии по добыче торфа.

В ведомстве подчеркнули, что такое лицо может выйти на пенсию раньше, но при определенных условиях.

На льготных условиях пенсия по возрасту назначается работникам, занятым полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, и по результатам аттестации рабочих мест — после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа, в частности у женщин, не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет — на указанных работах (ч. 2 ст. 114 Закона Украины № 1058-IV).

Право на льготную пенсию подтверждается:

— записями в трудовой книжке или

— уточняющей справкой, выданной предприятием, учреждением, организацией или их правопреемником.

В справке должны быть указаны:

— периоды работы, засчитываемые в специальный стаж;

— профессия или должность;

— характер выполняемой работы;

— раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;

— первичные документы, на основании которых выдана справка.

Такая справка необходима, если в трудовой книжке отсутствует запись о занятости в течение полного рабочего дня во вредных условиях.

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