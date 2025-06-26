В Румунії перекинувся автобус із 55 українцями – четверо травмованих

Український автобус перекинувся під Констанцою.

Фото: Ziua de Constanta

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У Румунії поблизу міста Констанца на трасі DN22 сталася аварія, внаслідок якої перекинувся автобус української компанії, що прямував за маршрутом Одеса – Бухарест. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У момент ДТП в автобусі перебувало 55 громадян України, зокрема 8 чоловіків, 37 жінок і 9 дітей. Четверо пасажирів отримали травми, їм надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Причини аварії з’ясовуються.

Ситуація перебуває на контролі Посольства України в Румунії.

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