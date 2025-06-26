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Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору директора Бюро економічної безпеки

14:48, 26 червня 2025
Посли країн G7 в Україні підкреслили, що реформа БЕБ має важливе значення для бізнес-клімату в Україні, залучення інвестицій і прогресу в євроатлантичній інтеграції.
Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору директора Бюро економічної безпеки
Фото: Getty Images
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ визначили переможцем конкурсу Олександра Цивінського.

Згодом посли країн Групи семи відреагували на це рішення. Вони заявили, що вітають останній крок у процесі відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це сказано на сторінці послів країн G7 у соціальній мережі Х.

«Посли G7 вітають останній крок у процесі відбору директора БЕБ. Прозорість за активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії є ключовою», - сказано у заяві.

Також там наголосили, що «реформа БЕБ має важливе значення для бізнес-клімату в Україні, залучення інвестицій і прогресу в євроатлантичній інтеграції».

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бюро економічної безпеки G7

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