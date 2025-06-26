Руслан Кравченко підписав наказ про розподіл обов’язків між заступниками Генпрокурора: хто і за що буде відповідати

10:59, 26 червня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко розподілив обов’язки між своїми заступниками – за що будуть відповідати тепер Олексій Хоменко, Ігор Мустеца, Марія Вдовиченко, Максим Крим та Андрій Лещенко .
Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав наказ №149 «Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора», розділивши напрями діяльності між своїми заступниками.
Зокрема, за управління підтримання публічного обвинувачення в суді буде відповідати Олексій Хоменко, за Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій – Максим Крим, за роботу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони – Андрій Лещенко, за Департамент нагляду за додержанням законів Національною поліцією – Марія Вдовиченко, за Департамент нагляду за додержанням законів органами ДБР – Ігор Мустеца.
Так, за собою Руслан Кравченко залишив загальне керівництво і питання:
- загальної організації роботи;
- співпраці з Верховною Радою, Кабміном, Офісом Президента, РНБО, Вищою радою правосуддя;
- координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності;
- патронатної служби;
- Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення;
- Департаменту кадрової роботи та державної служби;
- Департаменту міжнародного співробітництва;
- Генеральної інспекції;
- управління інформаційної політики та комунікацій;
- управління забезпечення охорони державної таємниці;
- відділу внутрішнього аудиту;
- забезпечення взаємодії з міжнародними асоціаціями прокурорів та антикорупційних органів, Консультативною радою європейських прокурорів, Євроюстом, Інтерполом і Європолом.
Заступники Генерального прокурора відповідають за стан організації роботи з питань:
Перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко:
- Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки;
- Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках;
- Департаменту управління об’єктами державної власності, організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту;
- Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;
- управління підтримання публічного обвинувачення в суді;
- взаємодії з Тренінговим центром прокурорів України;
- координації діяльності заступників Генерального прокурора та структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Заступник Генерального прокурора Марія Вдовиченко:
- Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю;
- Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству;
- Департаменту інформаційних технологій;
- управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки;
- управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи.
Заступник Генерального прокурора Максим Крим:
- Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій;
- Спеціалізованої екологічної прокуратури;
- Департаменту представництва інтересів держави в суді;
- управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України.
Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко:
- Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони;
- Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту;
- Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків.
Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца:
- Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань;
- Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах;
- Департаменту документального забезпечення;
- управління організації комунікації з громадськістю, розгляду звернень та запитів;
- взаємодії з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
У разі відсутності Генпрокурора його повноваження здійснює перший заступник Генпрокурора, а в разі відсутності першого заступника Генпрокурора – один із заступників Генпрокурора згідно з наказом.
Також визнано таким, що втратив чинність, наказ від 15 травня 2024 року № 111 «Про здійснення першим заступником Генерального прокурора повноважень щодо вирішення питань про продовження строків досудового розслідування».
Автор: Наталя Мамченко
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