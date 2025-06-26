Руслан Кравченко підписав наказ про розподіл обов’язків між заступниками Генпрокурора: хто і за що буде відповідати

Генпрокурор Руслан Кравченко розподілив обов’язки між своїми заступниками – за що будуть відповідати тепер Олексій Хоменко, Ігор Мустеца, Марія Вдовиченко, Максим Крим та Андрій Лещенко .

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав наказ №149 «Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора», розділивши напрями діяльності між своїми заступниками.

Зокрема, за управління підтримання публічного обвинувачення в суді буде відповідати Олексій Хоменко, за Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій – Максим Крим, за роботу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони – Андрій Лещенко, за Департамент нагляду за додержанням законів Національною поліцією – Марія Вдовиченко, за Департамент нагляду за додержанням законів органами ДБР – Ігор Мустеца.

Так, за собою Руслан Кравченко залишив загальне керівництво і питання:

загальної організації роботи;

співпраці з Верховною Радою, Кабміном, Офісом Президента, РНБО, Вищою радою правосуддя;

координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності;

патронатної служби;

Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення;

Департаменту кадрової роботи та державної служби;

Департаменту міжнародного співробітництва;

Генеральної інспекції;

управління інформаційної політики та комунікацій;

управління забезпечення охорони державної таємниці;

відділу внутрішнього аудиту;

забезпечення взаємодії з міжнародними асоціаціями прокурорів та антикорупційних органів, Консультативною радою європейських прокурорів, Євроюстом, Інтерполом і Європолом.

Заступники Генерального прокурора відповідають за стан організації роботи з питань:

Перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко:

Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки;

Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках;

Департаменту управління об’єктами державної власності, організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту;

Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

управління підтримання публічного обвинувачення в суді;

взаємодії з Тренінговим центром прокурорів України;

координації діяльності заступників Генерального прокурора та структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Заступник Генерального прокурора Марія Вдовиченко:

Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю;

Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству;

Департаменту інформаційних технологій;

управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки;

управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи.

Заступник Генерального прокурора Максим Крим:

Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій;

Спеціалізованої екологічної прокуратури;

Департаменту представництва інтересів держави в суді;

управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України.

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко:

Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони;

Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту;

Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків.

Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца:

Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань;

Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах;

Департаменту документального забезпечення;

управління організації комунікації з громадськістю, розгляду звернень та запитів;

взаємодії з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У разі відсутності Генпрокурора його повноваження здійснює перший заступник Генпрокурора, а в разі відсутності першого заступника Генпрокурора – один із заступників Генпрокурора згідно з наказом.

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ від 15 травня 2024 року № 111 «Про здійснення першим заступником Генерального прокурора повноважень щодо вирішення питань про продовження строків досудового розслідування».

Автор: Наталя Мамченко

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