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У Вінниці чоловік ніс міну вулицею – що вияснили в поліції та чому виключили загрозу

12:11, 26 червня 2025
Відео чоловіка з міною на вулицях Вінниці розлетілося мережею.
У Вінниці чоловік ніс міну вулицею – що вияснили в поліції та чому виключили загрозу
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У соціальних мережах з’явилося відео, на якому чоловік у Вінниці ніс вулицею предмет, схожий на міну. Поліція встановила особу громадянина, повідомили в правоохоронних органах.

Вінничанин пояснив, що придбав муляж міни на місцевому ринку для своєї приватної музейної колекції. Після перевірки правоохоронці підтвердили, що предмет не становить загрози безпеці.

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поліція Вінниця

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