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В Виннице мужчина нес мину по улице – что выяснили в полиции и почему исключили угрозу

12:11, 26 июня 2025
Видео мужчины с миной на улицах Винницы разлетелось по сети.
В Виннице мужчина нес мину по улице – что выяснили в полиции и почему исключили угрозу
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В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в Виннице нес по улице предмет, похожий на мину. Полиция установила личность гражданина, сообщили в правоохранительных органах.

Винничанин объяснил, что приобрел муляж мины на местном рынке для своей частной музейной коллекции. После проверки правоохранители подтвердили, что предмет не представляет угрозы безопасности.

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полиция Винница

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