В Виннице мужчина нес мину по улице – что выяснили в полиции и почему исключили угрозу

Видео мужчины с миной на улицах Винницы разлетелось по сети.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в Виннице нес по улице предмет, похожий на мину. Полиция установила личность гражданина, сообщили в правоохранительных органах.

Винничанин объяснил, что приобрел муляж мины на местном рынке для своей частной музейной коллекции. После проверки правоохранители подтвердили, что предмет не представляет угрозы безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.