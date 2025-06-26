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В Литве похитили украинский флаг из здания Службы спецрасследований

14:25, 26 июня 2025
В Литве похитили украинский флаг и бросили на улице.
В Литве похитили украинский флаг из здания Службы спецрасследований
Фото: Lrytas
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В городе Паневежис, что в Литве неизвестные похитили украинский флаг с флагштоком из здания Службы специальных расследований (ССР). Об этом сообщило издание LRT со ссылкой на Департамент полиции.

Инцидент произошел утром 25 июня около 7:00. В 7:30 на улице Васарио было обнаружено, что флаг с флагштоком исчез с фасада штаб-квартиры ССР. В тот же день, примерно в 8:00, предположительно похищенный флаг нашли на улице Нендреса в Паневежисе.

Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

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Литва

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