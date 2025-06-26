Высший совет правосудия уволил трех судей по общим обстоятельствам

Судей уволили на основании поданных заявлений об отставке и по собственному желанию.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям. Об этом информирует ВСП.

Так, ВСП принял решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Радионову Елену Александровну — с должности судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда;

Колоколова Сергея Игоревича — с должности судьи Южно-западного апелляционного хозяйственного суда.

Также ВСП уволил Хоминич Светлану Владимировну с должности судьи Саксаганского районного суда города Кривой Рог Днепропетровской области по собственному желанию.

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