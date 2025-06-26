В Киеве с 1 июля изменятся цены на «синюю» и ученическую транспортные карты

«Синяя» транспортная карта будет стоить 96 грн, а ученическая – 120 грн.

Фото: censor.net

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С 1 июля 2025 года в Киеве меняются цены на транспортные карты для оплаты проезда в городском транспорте, сообщила Киевская городская государственная администрация. Стоимость обычной «синей» карты вырастет до 96 гривен, а пластиковой ученической - до 120 гривен.

Повышение цен обусловлено изменением производственных условий, в частности ростом расходов на логистику и другие составляющие. По информации КГГА, «синие» карты изготавливаются большими партиями, тогда как ученические - индивидуально с персонификацией, что повышает их себестоимость.

Ранее приобретенные карты остаются действительными для пополнения и использования. Стоимость проезда в коммунальном транспорте не изменится, новые цены касаются только новых карт. Приобрести или пополнить карты можно в терминалах и кассах метрополитена или в Т-магазинах. Они действуют в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и кольцевой городской электричке.

Кроме пластиковых карт, доступна цифровая транспортная карта, которая хранится в телефоне и предлагает те же скидки на проездные или большое количество поездок, что и пластиковая.

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