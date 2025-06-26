У Києві з 1 липня зміняться ціни на «синю» та учнівську транспортні карти

«Синя» транспортна карта коштуватиме 96 грн, а учнівська – 120 грн.

Фото: censor.net

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З 1 липня 2025 року в Києві змінюються ціни на транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті, повідомила Київська міська державна адміністрація. Вартість звичайної «синьої» карти зросте до 96 гривень, а пластикової учнівської – до 120 гривень.

Підвищення цін зумовлене зміною виробничих умов, зокрема зростанням витрат на логістику та інші складові. За інформацією КМДА, «сині» карти виготовляються великими партіями, тоді як учнівські – індивідуально з персоніфікацією, що підвищує їхню собівартість.

Раніше придбані карти залишаються дійсними для поповнення та використання. Вартість проїзду в комунальному транспорті не зміниться, нові ціни стосуються лише нових карт. Придбати або поповнити карти можна в терміналах і касах метрополітену або в Т-крамницях. Вони діють в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.

Крім пластикових карт, доступна цифрова транспортна карта, яка зберігається в телефоні та пропонує ті ж знижки на проїзні чи велику кількість поїздок, що й пластикова.

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