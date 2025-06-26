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У Києві 19-річний російський агент намагався підірвати військового під виглядом «побачення» із дівчиною

10:23, 26 червня 2025
Зловмисник заклав вибухівку в скутер і заманив військового у двір під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств» — СБУ зірвала теракт.
У Києві 19-річний російський агент намагався підірвати військового під виглядом «побачення» із дівчиною
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У Києві затримали російського агента, який заклав вибухівку у скутер, щоб підірвати разом з військовим Нацгвардії. Зловмисник заманив чоловіка нібито на «побачення з дівчиною». Про це повідомляє СБУ та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 19-річний мешканець Київщини, який був завербований російськими спецслужбами і діяв в інтересах держави-агресора, приїхав до столиці з метою підготовки до вчинення терористичного акту.

Вказується, що військового заманили в один із столичних дворів під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств».

Коли військовий прибув на локацію, російські спецслужби дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із «місцем побачення». Внаслідок події ніхто не постраждав.

За матеріалами справи, 19-річний зловмисник шукав «легких заробітків» на телеграм-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.

«Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту», — зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки.

Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ теракт Київ військові військовослужбовці

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