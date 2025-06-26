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В Киеве 19-летний российский агент пытался взорвать военнослужащего под видом «свидания» с девушкой

10:23, 26 июня 2025
Злоумышленник заложил взрывчатку в скутер и заманил военного во двор под предлогом «свидания» с девушкой с «чата для знакомств» — СБУ сорвала теракт.
В Киеве 19-летний российский агент пытался взорвать военнослужащего под видом «свидания» с девушкой
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В Киеве задержали российского агента, который заложил взрывчатку в скутер, чтобы взорвать его вместе с военнослужащим Нацгвардии. Злоумышленник заманил мужчину якобы на «свидание с девушкой». Об этом сообщают СБУ и Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 19-летний житель Киевской области, завербованный российскими спецслужбами и действовавший в интересах государства-агрессора, прибыл в столицу с целью подготовки теракта.

Уточняется, что военного выманили во двор одного из столичных домов под предлогом «свидания» с девушкой из «чата знакомств».

Когда военный прибыл на место, российские спецслужбы дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), размещённое в скутере, припаркованном рядом с «местом встречи». В результате взрыва никто не пострадал.

Согласно материалам дела, 19-летний злоумышленник искал «лёгкий заработок» через Telegram-каналы. После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в арендованной квартире и по указанию куратора изготовил взрывчатку.

Затем он приобрёл скутер, спрятал СВУ в багажнике и доставил его к месту запланированного теракта.

«После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Среди них — поджог военного автомобиля и подготовка нового теракта», — сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника «по горячим следам» сразу после поджога автомобиля.

Во время обыска у задержанного изъяты компоненты к СВУ и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ теракт Киев военные военнослужащие

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