Документы без лишних печатей – Минюст объяснил, когда апостиль не нужен

Минюст разъяснил правила легализации и апостилирования.

Фото: legalab

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Министерство юстиции Украины сообщило об особенностях признания официальных документов, выданных в Украине или за рубежом, без необходимости их легализации или апостилирования, в соответствии с международными договорами.

Обычно для использования украинских документов за рубежом или иностранных в Украине нужна консульская легализация или апостиль, подтверждающий их действительность. Однако, согласно Закону Украины «О международном частном праве» и международным соглашениям, некоторые документы могут признаваться без дополнительного заверения.

Украина является участницей Конвенции 1961 года, которая отменяет требование легализации для 127 стран. В этих государствах апостиль является единственным условием для признания документов. В то же время отдельные страны, с которыми Украина имеет договоры о правовой помощи, признают официальные документы, подписанные и заверенные печатью компетентных органов, без легализации или апостиля. Это касается документов, передаваемых между органами юстиции для выполнения запросов по гражданским или уголовным делам. Некоторые государства признают все официальные документы Украины без заверения, за исключением, например, выданных налоговыми органами.

Однако в других странах договоры толкуются узко: без апостиля или легализации признаются только документы, переданные между компетентными органами в рамках правового сотрудничества. На основе принципа взаимности в Украине иностранные документы из таких стран принимаются только с апостилем (для участников Конвенции 1961 года) или консульской легализацией (для других). Исключения предусмотрены отдельными отраслевыми договорами, например, в сфере труда или пенсионного обеспечения, если они отменяют требование легализации.

Важно, что освобождение от легализации не отменяет необходимость предоставления заверенного перевода документа на официальный язык страны использования. Кроме того, для признания документов об образовании нужна процедура нострификации, а решения иностранных судов требуют признания украинским судом.

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