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Документи без зайвих печаток – Мін’юст пояснив, коли апостиль не потрібен

10:41, 26 червня 2025
Мін’юст роз’яснив правила легалізації та апостилювання.
Документи без зайвих печаток – Мін’юст пояснив, коли апостиль не потрібен
Фото: legalab
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Міністерство юстиції України повідомило про особливості визнання офіційних документів, виданих в Україні чи за кордоном, без необхідності їхньої легалізації чи апостилювання, відповідно до міжнародних договорів.

Зазвичай для використання українських документів за кордоном або іноземних в Україні потрібна консульська легалізація чи апостиль, що підтверджує їхню дійсність. Однак, за Законом України «Про міжнародне приватне право» та міжнародними угодами, деякі документи можуть визнаватися без додаткового засвідчення.

Україна є учасницею Конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації для 127 країн. У цих державах апостиль є єдиною умовою для визнання документів. Водночас окремі країни, з якими Україна має договори про правову допомогу, визнають офіційні документи, підписані та завірені печаткою компетентних органів, без легалізації чи апостилю. Це стосується документів, що передаються між органами юстиції для виконання запитів у цивільних чи кримінальних справах. Деякі держави визнають усі офіційні документи України без засвідчення, за винятком, наприклад, виданих податковими органами.

Проте в інших країнах договори тлумачаться вузько: без апостилю чи легалізації визнаються лише документи, передані між компетентними органами в межах правового співробітництва. На основі принципу взаємності в Україні іноземні документи з таких країн приймаються лише з апостилем (для учасників Конвенції 1961 року) або консульською легалізацією (для інших). Винятки передбачені окремими галузевими договорами, наприклад, у сфері праці чи пенсійного забезпечення, якщо вони скасовують вимогу легалізації.

Важливо, що звільнення від легалізації не скасовує необхідність надання засвідченого перекладу документа на офіційну мову країни використання. Крім того, для визнання документів про освіту потрібна процедура нострифікації, а рішення іноземних судів потребують визнання українським судом.

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документи Міністерство юстиції України

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