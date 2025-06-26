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У центрі Києва перевіряють авто та документи — СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи

09:47, 26 червня 2025
У Києві можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд авто.
У центрі Києва перевіряють авто та документи — СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Служба безпеки України та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва 26 червня. Про це повідомляє СБУ.

Вказується, що основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

Правоохоронці закликають із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

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СБУ Національна поліція Київ

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