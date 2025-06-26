У центрі Києва перевіряють авто та документи — СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи

Служба безпеки України та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва 26 червня. Про це повідомляє СБУ.
Вказується, що основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.
Під час безпекових заходів правоохоронці:
Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
Правоохоронці закликають із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
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