В центре Киева проверяют авто и документы — СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по обеспечению безопасности в центре Киева 26 июня. Об этом сообщает СБУ.
Указывается, что основной целью отработки является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
В рамках мероприятий правоохранители:
Отработка проводится с учётом правового режима военного положения.
Во время мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
Правоохранители призывают с пониманием отнестись к возможным неудобствам и адекватно реагировать на законные действия и требования правоохранительных органов.
Кроме того, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
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