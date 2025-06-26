В центре Киева проверяют авто и документы — СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности

В Киеве возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр авто.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по обеспечению безопасности в центре Киева 26 июня. Об этом сообщает СБУ.

Указывается, что основной целью отработки является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

В рамках мероприятий правоохранители:

проводят осмотр территории, отдельных зданий и помещений (жилые дома, офисы, места общего пользования в многоквартирных домах, учреждения сферы обслуживания и т. д.) с целью выявления запрещённых к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся в соответствующем районе;

изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищённости местных объектов.

Отработка проводится с учётом правового режима военного положения.

Во время мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

Правоохранители призывают с пониманием отнестись к возможным неудобствам и адекватно реагировать на законные действия и требования правоохранительных органов.

Кроме того, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

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