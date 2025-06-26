Суд в США рассматривает, имеет ли право Калифорния запретить открытое ношение оружия

Суд рассматривает, является ли конституционной норма, согласно которой разрешение на открытое ношение оружия в Калифорнии могут получить только жители малонаселенных округов.

Фото: unsplash

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Апелляционный суд девятого округа США начал слушания по делу о том, может ли штат Калифорния ограничивать открытое ношение огнестрельного оружия для самообороны для большинства жителей. Дело рассматривает коллегия из трех судей в Сиэтле — в свете решения Верховного суда США по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022), которое посилило защиту права на ношение оружия в общественном пространстве. Об этом сообщает Courthouse News.

Открытое ношение оружия для жителей малонаселенных округов

Судья Лоуренс ВанДайк поставил под сомнение конституционность ограничений, согласно которым разрешение на открытое ношение можно получить только в округах с населением менее 200 тысяч человек — то есть теоретически только около 5% жителей штата. «Если вы живете в Сан-Франциско, вы не только не получите разрешение там, но и в любом другом округе, даже сельском», — отметил судья.

Более того, даже жители малонаселенных округов, получившие разрешение, могут носить оружие открыто только в пределах своего округа — не в Лос-Анджелесе и не в Сан-Франциско.

Исторический контекст и дело Bruen

Судья Рэнди Смит напомнил, что тест Брюена, установленный Верховным судом, требует, чтобы современные законы об оружии соответствовали историческим практикам, существовавшим до и во время формирования Конституции США. По его словам, в тот период не существовало законов, которые позволяли бы скрытое ношение, одновременно запрещая открытое.

«Исторически все ограничения касались именно скрытого ношения, а не открытого», — отметил Смит. «Как это согласуется с позицией Калифорнии?»

Представитель Генеральной прокуратуры Калифорнии Аарон Пеннекамп ответил, что Верховный суд, рассматривая те же исторические источники, пришел к выводу, что штаты вправе вводить строгие ограничения на одну форму ношения, если доступна другая.

Однако Смит настаивал: «Все исторические источники утверждают, что единственной формой публичного ношения, обеспечивающей право на самооборону согласно Второй поправке, является открытое ношение».

Кто оспаривает закон

Иск подал Марк Бейрд из округа Сискию. Он требует права открыто носить пистолет на всей территории штата. Его адвокат Эми Беллантони заявила: «С исторической точки зрения не существует ни одного аналога запрету на открытое ношение — это всегда была основная форма».

Еще одно рассмотрение: реклама оружия для несовершеннолетних

В тот же день коллегия также рассмотрела апелляцию компании Junior Sports Magazines Inc. и сторонников права на оружие по делу о запрете рекламы оружия, ориентированной на несовершеннолетних.

В 2023 году эта же коллегия признала, что закон, вероятно, нарушает свободу слова, гарантированную Первой поправкой, и отменила решение окружного судьи Лос-Анджелеса, который отказал в предварительном запрете на исполнение закона.

Однако после возвращения дела в нижестоящую инстанцию судья Кристина Снайдер лишь частично приостановила действие закона — в части, касающейся непосредственно рекламы. В то же время положение о запрете использования персональных данных несовершеннолетних представителями оружейной индустрии осталось в силе.

Во время слушания судьи скептически отнеслись к аргументу штата о том, что это положение можно рассматривать отдельно. «Я не понимаю, почему мы вообще здесь», — сказал Смит. «Если никто не заявляет о раздельности положений закона, это считается отказом. Мы рассматривали закон как единое целое».

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