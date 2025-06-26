Суд у США розглядає, чи має право Каліфорнія заборонити відкрите носіння зброї

Суд розглядає, чи є конституційною норма, за якою дозвіл на відкрите носіння зброї в Каліфорнії можуть отримати лише мешканці малонаселених округів.

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Апеляційний суд дев’ятого округу США розпочав слухання щодо того, чи може штат Каліфорнія обмежувати відкрите носіння вогнепальної зброї для самооборони більшістю мешканців. Справу розглядає колегія з трьох суддів у місті Сіетл — у світлі рішення Верховного суду у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022), яке посилило захист права на носіння зброї в публічному просторі. Про це повідомляє Courthouse News.

Відкрите носіння для мешканців малонаселених округів

Суддя Лоуренс ВанДайк поставив під сумнів конституційність обмежень, за якими дозвіл на відкрите носіння можна отримати лише у округах з населенням менше ніж 200 тисяч осіб — тобто теоретично лише для близько 5% мешканців штату. «Якщо ви живете в Сан-Франциско, то не лише не отримаєте дозвіл там, а й у будь-якому іншому окрузі, навіть сільському», — зазначив суддя.

Більше того, навіть ті мешканці малонаселених округів, які отримали дозвіл на відкрите носіння, можуть робити це лише у своєму окрузі — не у Лос-Анджелесі чи Сан-Франциско.

Історичний контекст і справа Bruen

Суддя Ренді Сміт нагадав, що тест Брюена, встановлений Верховним судом, вимагає, аби сучасні закони щодо зброї відповідали історичним практикам до та під час формування Конституції США. За його словами, у той період не існувало законів, які б дозволяли приховане носіння, забороняючи водночас відкрите.

«Історично всі обмеження стосувалися саме прихованого носіння, а не відкритого», — сказав Сміт. «Як це співвідноситься з підходом Каліфорнії?»

Представник генеральної прокуратури Каліфорнії Аарон Пеннекемп відповів, що Верховний суд, аналізуючи ті ж історичні джерела, визнав право штатів встановлювати суворі обмеження на одну форму носіння, якщо інша залишається доступною.

Проте Сміт наполягав: «Всі історичні джерела говорять: публічне носіння, яке забезпечує право на самооборону за Другим поправкою, — це саме відкрите носіння».

Хто оскаржує закон

Позов подано Марком Бейрдом із округу Сіскію. Він вимагає дозволу відкрито носити пістолет по всій території штату. Його адвокатка, Емі Беллантоні, заявила: «З історичної точки зору немає жодного аналога забороні на відкрите носіння — це завжди була переважна форма».

Ще один розгляд: реклама зброї для неповнолітніх

Того ж дня колегія розглянула апеляцію компанії Junior Sports Magazines Inc. та прихильників права на зброю у справі про заборону реклами зброї, орієнтованої на неповнолітніх.

У 2023 році ця ж колегія визнала, що закон, імовірно, порушує свободу слова за Першою поправкою, й скасувала рішення окружного суду Лос-Анджелеса, який відмовив у забороні дії закону.

Проте після повернення справи до нижчої інстанції, суддя Крістіна Снайдер лише частково призупинила дію закону — ту частину, яка прямо стосується реклами. Водночас положення щодо використання особистих даних неповнолітніх членами індустрії зброї залишилося чинним.

Під час слухання судді скептично поставилися до аргументу штату, що це положення можна розглядати окремо. «Я не бачу підстав, чому ми знову тут», — сказав Сміт. «Якщо ніхто не заявляє про роздільність положень закону, це вважається відмовою. Ми розглядали закон як єдине ціле».

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