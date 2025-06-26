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Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за загальними обставинами

11:17, 26 червня 2025
Суддів звільнили на підставі поданих заяв про відставку та за власним бажанням.
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за загальними обставинами
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це інформує ВРП.

Так, ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Радіонову Олену Олександрівну – з посади судді Східного апеляційного господарського суду;

Колоколова Сергія Ігоревича – з посади судді Південно-західного апеляційного господарського суду.

Також ВРП звільнила Хомініч Світлану Володимирівну з посади судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області за власним бажанням.

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