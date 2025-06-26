У Литві викрали український прапор із будівлі Служби спецрозслідувань

В Литві викрали український прапор і кинули на вулиці.

Фото: Lrytas

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У місті Паневежис, що в Литві невідомі викрали український прапор із флагштоком із будівлі Служби спеціальних розслідувань (ССР). Про це повідомило видання LRT із посиланням на Департамент поліції.

Інцидент стався вранці 25 червня близько 7:00. О 7:30 на вулиці Васаріо було виявлено, що прапор із флагштоком зник із фасаду штаб-квартири ССР. Того ж дня, приблизно о 8:00, імовірно викрадений прапор знайшли на вулиці Нендреса в Паневежисі.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.

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