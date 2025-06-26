Руслан Кравченко подписал приказ о распределении обязанностей между заместителями Генпрокурора: кто и за что будет отвечать

10:59, 26 июня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко распределил обязанности между своими заместителями – за что теперь будут отвечать Алексей Хоменко, Игорь Мустеца, Мария Вдовиченко, Максим Крым и Андрей Лещенко.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал приказ №149 «О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора», разделив направления деятельности между своими заместителями.
В частности, за управление поддержания публичного обвинения в суде будет отвечать Алексей Хоменко, за Департамент уголовной политики и защиты инвестиций – Максим Крым, за работу Специализированной прокуратуры в сфере обороны – Андрей Лещенко, за Департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией – Мария Вдовиченко, за Департамент надзора за соблюдением законов органами ГБР – Игорь Мустеца.
Так, за собой Руслан Кравченко оставил общее руководство и вопросы:
- общей организации работы;
- сотрудничества с Верховной Радой, Кабмином, Офисом Президента, СНБО, Высшим советом правосудия;
- координации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступности;
- патронатной службы;
- Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения;
- Департамента кадровой работы и государственной службы;
- Департамента международного сотрудничества;
- Генеральной инспекции;
- управления информационной политики и коммуникаций;
- управления обеспечения охраны государственной тайны;
- отдела внутреннего аудита;
- обеспечения взаимодействия с международными ассоциациями прокуроров и антикоррупционных органов, Консультативным советом европейских прокуроров, Евроюстом, Интерполом и Европолом.
Заместители Генерального прокурора отвечают за состояние организации работы по следующим вопросам:
Первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко:
- Департамент надзора за соблюдением законов органами безопасности;
- Департамент организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;
- Департамент управления объектами государственной собственности, организации закупок, материально-технического обеспечения и гражданской защиты;
- Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности;
- управление поддержания публичного обвинения в суде;
- взаимодействие с Тренинговым центром прокуроров Украины;
- координация деятельности заместителей Генерального прокурора и структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко:
- Департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью;
- Департамент защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию;
- Департамент информационных технологий;
- управление противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности;
- управление организационного обеспечения Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической работы.
Заместитель Генерального прокурора Максим Крым:
- Департамент уголовной политики и защиты инвестиций;
- Специализированная экологическая прокуратура;
- Департамент представительства интересов государства в суде;
- управление надзора за соблюдением законов органами Бюро экономической безопасности Украины.
Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко:
- Специализированная прокуратура в сфере обороны;
- Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта;
- Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей.
Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца:
- Департамент надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований;
- Департамент противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах;
- Департамент документального обеспечения;
- управление организации коммуникации с общественностью, рассмотрения обращений и запросов;
- взаимодействие с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В случае отсутствия Генпрокурора его полномочия осуществляет первый заместитель Генпрокурора, а в случае отсутствия первого заместителя Генпрокурора – один из заместителей Генпрокурора согласно приказу.
Также признан утратившим силу приказ от 15 мая 2024 года № 111 «Об осуществлении первым заместителем Генерального прокурора полномочий по решению вопросов о продлении сроков досудебного расследования».
Автор: Наталя Мамченко
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