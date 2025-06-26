Руслан Кравченко подписал приказ о распределении обязанностей между заместителями Генпрокурора: кто и за что будет отвечать

Генпрокурор Руслан Кравченко распределил обязанности между своими заместителями – за что теперь будут отвечать Алексей Хоменко, Игорь Мустеца, Мария Вдовиченко, Максим Крым и Андрей Лещенко.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал приказ №149 «О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора», разделив направления деятельности между своими заместителями.

В частности, за управление поддержания публичного обвинения в суде будет отвечать Алексей Хоменко, за Департамент уголовной политики и защиты инвестиций – Максим Крым, за работу Специализированной прокуратуры в сфере обороны – Андрей Лещенко, за Департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией – Мария Вдовиченко, за Департамент надзора за соблюдением законов органами ГБР – Игорь Мустеца.

Так, за собой Руслан Кравченко оставил общее руководство и вопросы:

общей организации работы;

сотрудничества с Верховной Радой, Кабмином, Офисом Президента, СНБО, Высшим советом правосудия;

координации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступности;

патронатной службы;

Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения;

Департамента кадровой работы и государственной службы;

Департамента международного сотрудничества;

Генеральной инспекции;

управления информационной политики и коммуникаций;

управления обеспечения охраны государственной тайны;

отдела внутреннего аудита;

обеспечения взаимодействия с международными ассоциациями прокуроров и антикоррупционных органов, Консультативным советом европейских прокуроров, Евроюстом, Интерполом и Европолом.

Заместители Генерального прокурора отвечают за состояние организации работы по следующим вопросам:

Первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко:

Департамент надзора за соблюдением законов органами безопасности;

Департамент организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;

Департамент управления объектами государственной собственности, организации закупок, материально-технического обеспечения и гражданской защиты;

Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности;

управление поддержания публичного обвинения в суде;

взаимодействие с Тренинговым центром прокуроров Украины;

координация деятельности заместителей Генерального прокурора и структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко:

Департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью;

Департамент защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию;

Департамент информационных технологий;

управление противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности;

управление организационного обеспечения Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической работы.

Заместитель Генерального прокурора Максим Крым:

Департамент уголовной политики и защиты инвестиций;

Специализированная экологическая прокуратура;

Департамент представительства интересов государства в суде;

управление надзора за соблюдением законов органами Бюро экономической безопасности Украины.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко:

Специализированная прокуратура в сфере обороны;

Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта;

Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей.

Заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца:

Департамент надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований;

Департамент противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах;

Департамент документального обеспечения;

управление организации коммуникации с общественностью, рассмотрения обращений и запросов;

взаимодействие с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В случае отсутствия Генпрокурора его полномочия осуществляет первый заместитель Генпрокурора, а в случае отсутствия первого заместителя Генпрокурора – один из заместителей Генпрокурора согласно приказу.

Также признан утратившим силу приказ от 15 мая 2024 года № 111 «Об осуществлении первым заместителем Генерального прокурора полномочий по решению вопросов о продлении сроков досудебного расследования».

Автор: Наталя Мамченко

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