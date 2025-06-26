Служба судової охорони опинилася у кадровій кризі – не вистачає більше 60% особового складу

Кожного місяця звільняються 20-25 співробітників Судової охорони, а заробітна плата складає менше 15 тисяч гривень на місяць.

Джерело фото: Служба судової охорони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виконуючий обов’язки голови Служби судової охорони Петро Талпа 26 червня повідомив Вищій раді правосуддя про критичну кадрову ситуацію у Службі судової охорони.

Петро Талпа розповів, що наразі нестача співробітників Судової охорони вже перевищує 60%.

Так, якщо на 1 січня 2024 року штатна чисельність Судової охорони передбачала наявність 9 606 співробітників, то в реальності у її складі працювали 4 268 співробітників.

У лютому 2025 року затверджено новий штатний розклад Служби судової охорони – 7 488 осіб.

Однак, станом на 1 червня 2025 року Служба судової охорони реально має у своєму складі лише 3 586 співробітників.

Головними причинами такого стану речей, за словами Петра Талпи, є хронічне недофінансування Судової охорони та мобілізація співробітників ССО.

З 2021 року фінансування Служби судової охорони поступово зменшувалося – з 1 млрд. 312 млн. гривень у 2021 році до 1 млрд 042 млн. гривень у 2025 році.

При цьому роботи у співробітників Судової охорони менше не стало. Якщо у 2021 році здійснювалася охорона 496 судів та будівель органів судової влади, то у 2025 році здійснюється охорона вже 689 судів та будівель органів судової влади.

Мобілізаційна кампанія 2024-2025 років призвела до мобілізації майже 300 співробітників Служби судової охорони.

Лише 5 квітня 2025 року Міністр оборони встановив для Судової охорони новий відсоток для бронювання співробітників – 80%, що дозволило дещо стабілізувати кадрову ситуацію у Судовій охороні.

«Мінімальне грошове забезпечення контролера, тобто співробітника, який безпосередньо охороняє суд, у разі відсутності у нього вислуги років, складає 11,6 тис. гривень. У разі, якщо вислуга все ж є – 14,8 тис. гривень. У поліцейських мінімальне грошове забезпечення, для порівняння, складає 17 тис. гривень. Як наслідок, щомісяця ми втрачаємо 20-25 співробітників», - розповів Петро Талпа.

Як зазначив Петро Талпа Службі судової охорони наразі критично не вистачає 390 млн. гривень для задоволення мінімальних фінансових потреб.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.