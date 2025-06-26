На Одещині суд виніс вирок військовому медику, який ухилився від мобілізації, але згодом пішов на службу

У липні 2023 року чоловік уник мобілізації, однак з травня 2025 року добровільно пішов на службу.

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На Одещині військовий медика у 2023 році отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі №511/3015/23 виніс Роздільнянський районний суд Одеської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Одещини пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним за станом здоров`я до військової служби.

У липні 2023 року військовозобов`язаний отримав мобілізаційне розпорядження, відповідно до якого мав прибути на відправку до військової частини для подальшого проходження військової служби у період воєнного стану.

Однак обвинувачений без поважних причин відмовився від проходження військової служби, чим умисно ухилився від призову.

На суді чоловік провину визнав.

Житель Одещини зазначив, що дійсно отримав повістку, проте тоді ухилився від мобілізації, оскільки був неготовий та доглядав за хворою мамою. Коли жінка померла, він був у пригніченому стані, оскільки вона була його сім’єю.

«За рішенням ВЛК він був визнаний придатним для проходження військової служби, попри те, що раніше був визнаний непридатним, оскільки з 2003 року має травму правої кисті, він не погодився з таким висновком, але і не оскаржив його. Наразі він повторно пройшов ВЛК, в нього, окрім травми правої кисті, виявлено захворювання серцево-судинної системи, він визнаний придатним до військової служби, але з обмеженнями згідно наявного в нього захворювання, з вказаним висновком ВЛК згодний. З 27.05.2025 року він проходить військову службу у званні солдат на посаді старшого бойового медика, у вчиненому щиро кається», — йдеться у матеріалах справи.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогост. 336 КК України і призначив йому покарання у виглядів 3 років позбавлення волі.

На підставіст.75КК України обвинуваченого звільнили від відбування призначеного судом покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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