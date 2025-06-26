У випускника на НМТ виявили шпаргалку з таблицею множення — здивував усіх організаторів

Під час НМТ-2025 один з учасників намагався скористатися шпаргалкою з табличкою множення.

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Під час НМТ-2025 організатори зафіксували кілька випадків порушень, один із яких викликав особливу увагу. Як повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, в одного з учасників виявили шпаргалку з таблицею множення.

«Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці, здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення», — розповіла Вакуленко в ефірі телемарафону.

За її словами, цей випадок змушує задуматися про реальний рівень базових знань у частини школярів і про ефективність навчання в початковій школі: «Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів».

Такі випадки — поодинокі. Вакуленко зазначає, що порушники на НМТ трапляються щороку, але їх кількість залишається невеликою.

Раніше Вакуленко заявляла, що якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів школи, то потрібно дещо почекати з вищою освітою і надолужити шкільні програми.

«На мій погляд, якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти», - підкреслила директорка УЦОЯО, передає «Інтерфакс-Україна».

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