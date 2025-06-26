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Житло у Барселоні, земля та Lexus — ексзаступника мера Дніпра підозрюють в незаконному збагаченні

16:49, 26 червня 2025
Колишнього заступника мера Дніпра також підозрюють в недостовірному декларуванні.
Житло у Барселоні, земля та Lexus — ексзаступника мера Дніпра підозрюють в незаконному збагаченні
Фото: nazk.gov.ua
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Колишньому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради повідомлено про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації на 47 млн грн та незаконному збагаченні на 8 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час перевірки декларації за 2022 рік було встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 23 млн грн, а в декларації за 2023 рік – на понад 24 млн грн.

В обох деклараціях декларант не зазначив відомості про «колишню» дружину та її майно загальною вартістю більше 23 млн грн, у тому числі набуте з ознаками незаконного збагачення на понад 8 млн грн. Йдеться про:

  • три житлові приміщення та три склад-паркінги в Барселоні, Іспанія;
  • квартиру в Дніпрі;
  • комерційні приміщення (торгівельні павільйони, гаражі тощо) в Дніпрі;
  • низку земельних ділянок в Дніпрі та Івано-Франківській області;
  • автомобіль LEXUS RX 350 2021 року випуску;
  • корпоративні права у трьох товариствах з обмеженою відповідальністю.

НАЗК встановило, що жінка придбала ці об’єкти після розлучення та більшість з них відразу після призначення декларанта на посаду заступника мера.

«Наприклад, квартиру в Дніпрі за 4 млн грн вона купила через місяць після офіційного розлучення. При цьому вона не мала фінансової спроможності для здійснення таких витрат виключно за рахунок власних коштів, набутих із законних джерел», - заявили у відомстві.

У прокуратурі підкреслили, що за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на незаконно набуте майно. У зв’язку з переховуванням від органу досудового розслідування за межами України його оголошено в міжнародний розшук.

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декларація НАЗК Дніпро декларування

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