Житло у Барселоні, земля та Lexus — ексзаступника мера Дніпра підозрюють в незаконному збагаченні

Колишньому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради повідомлено про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації на 47 млн грн та незаконному збагаченні на 8 млн грн.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час перевірки декларації за 2022 рік було встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 23 млн грн, а в декларації за 2023 рік – на понад 24 млн грн.
В обох деклараціях декларант не зазначив відомості про «колишню» дружину та її майно загальною вартістю більше 23 млн грн, у тому числі набуте з ознаками незаконного збагачення на понад 8 млн грн. Йдеться про:
НАЗК встановило, що жінка придбала ці об’єкти після розлучення та більшість з них відразу після призначення декларанта на посаду заступника мера.
«Наприклад, квартиру в Дніпрі за 4 млн грн вона купила через місяць після офіційного розлучення. При цьому вона не мала фінансової спроможності для здійснення таких витрат виключно за рахунок власних коштів, набутих із законних джерел», - заявили у відомстві.
У прокуратурі підкреслили, що за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на незаконно набуте майно. У зв’язку з переховуванням від органу досудового розслідування за межами України його оголошено в міжнародний розшук.
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