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Стало відомо, чи нараховується індексація під час простою

22:19, 26 червня 2025
Оплата часу простою не має постійного характеру, тому індексація на неї не нараховується згідно з чинним порядком.
Стало відомо, чи нараховується індексація під час простою
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Посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснили, чи нараховується індексація під час простою.

Відповідно до п. 2 Порядку індексації грошових доходів населення, індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:

  • пенсії;
  • стипендії;
  • оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (посадовими окладами) й відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
  • грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу;
  • розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі;
  • допомога по безробіттю, що надається відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
  • суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей.

Оплата часу простою, передбачена ст. 113 КЗпП, до постійних виплат не належить, тому її індексація не нараховується.

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