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В Британии женщина 20 лет работала психиатром с фальшивым дипломом

22:38, 26 июня 2025
В ее документах об образовании даже были грамматические ошибки.
В Британии женщина 20 лет работала психиатром с фальшивым дипломом
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В Великобритании женщина 20 лет работала психиатром, используя поддельный диплом врача. Об этом сообщает BBC.

62-летнюю Жолию Алеми обязали возместить более 406 тысяч фунтов стерлингов (свыше 22 миллионов гривен) за мошенничество в сфере медицины.

Уроженка Ирана, в 1990-х годах она переехала в Новую Зеландию, где поступила на медицинский факультет. Однако обучение прекратила после первого курса. Позже она изготовила поддельные документы, в которых даже были грамматические ошибки, и в 1995 году подала их в Генеральный медицинский совет Великобритании (GMC).

Несмотря на очевидные нарушения, GMC выдал ей лицензию врача, воспользовавшись пробелами в законодательстве, которое тогда позволяло медикам из стран Содружества работать без дополнительных экзаменов. Алеми не проходила тест PLAB, обязательный для иностранных врачей.

За более чем 20 лет в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) Алеми заработала свыше 1,2 миллиона фунтов. Прокуратура подчеркнула: она не только мошеннически тратила государственные средства, но и могла подвергать риску сотни пациентов.

Судья Хилари Мэнли отдельно призвала провести расследование того, как GMC могла принять столь явно поддельные документы.

Еще в 2018 году Алеми впервые была осуждена на 5 лет лишения свободы за подделку завещания и попытку завладеть недвижимостью и деньгами умершей женщины. В 2023 году суд в Манчестере вынес новый приговор — 7 лет заключения за 20 эпизодов подделки документов.

В настоящее время суд обязал женщину выплатить компенсацию NHS. Если она этого не сделает, срок её заключения продлят ещё на 2,5 года.

После скандала GMC начала масштабную проверку около 3000 лицензий иностранных врачей, выданных в 1990-х годах.

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