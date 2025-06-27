Ходатайства на обыски и прослушивание служащих предприятий-резидентов Defence City будут требовать согласования Генпрокурора

В УПК предусмотрят, что совершение процессуальных действий в отношении юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень Defence City, и их служебных лиц будет требовать согласования Генерального прокурора – в частности, ходатайства на обыски и прослушивание.

Фото: anayurtgazetesi.com

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Для предприятий, которые Минобороны включит в перечень Defence City, будут действовать гарантии защиты от уголовного преследования. Это предусматривает законопроект 13423 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, который зарегистрировала группа из 115 народных депутатов из разных фракций. Среди подписантов законопроекта – Давид Арахамия, Даниил Гетманцев, Александр Завитневич, Алексей Мовчан, Сергей Ионушас, Ярослав Железняк и другие.

В частности, в УПК предлагается предусмотреть, что ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения, арест имущества, о проведении обыска, нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и т.д., а также о применении других мер, в том числе НСРД (негласные следственные (розыскные) действия), в отношении служебного лица предприятия из Перечня Defence City должны быть согласованы Генеральным прокурором.

Напомним, Defence City – это специальный режим для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Выполнение оборонного контракта исключает преступность деяния

В частности, в перечень обстоятельств, исключающих уголовную противоправность деяния, депутаты предлагают добавить «выполнение государственного контракта (договора) по оборонным закупкам».

Так, не будет считаться преступлением деяние, совершенное при выполнении государственного контракта по оборонным закупкам служебными лицами юрлиц, включенных Минобороны в Перечень предприятий Defence City, которое хотя формально содержит признаки уголовного правонарушения, однако было:

направлено на надлежащее выполнение государственного контракта (договора) по оборонным закупкам,

было необходимым для достижения значительной общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности государства и ее оборонного потенциала,

и не создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы.

При этом предлагается предусмотреть обратную силу этого правила.

Так, не будет преступным также деяние, которое формально может быть квалифицировано как преступление против собственности, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере служебной деятельности, совершенное служебными лицами юрлиц до момента их включения в Перечень Defence City, при условии, что соответствующее деяние было:

совершено во время военного положения

и с целью выполнения государственного контракта по оборонным закупкам.

Под понятием «оборонные закупки» предлагается понимать закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну, а также закупки вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов и их составных частей, услуг по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей.

Мораторий на меры уголовно-правового характера

Законопроектом предусмотрен мораторий на применение мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц, включенных в Перечень Defence City.

Так, к юридическому лицу из Defence City не применяются меры уголовно-правового характера в течение всего срока ее пребывания в Перечне, в том числе если установленные фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения таких мер, возникли во время военного положения до момента ее включения в Перечень Defence City. В случае исключения юрлица из Перечня, применение мер осуществляется на общих основаниях.

Только по согласованию с Генпрокурором

В УПК предусматривается, что совершение отдельных процессуальных действий и принятие отдельных процессуальных решений в отношении юрлиц из Defence City и их служебных лиц будет требовать согласования Генерального прокурора.

В новой статье 616-1 УПК устанавливается, что в период действия военного положения и в течение 3 лет после его завершения досудебное расследование в отношении юридических лиц из Defence City и их служебных лиц осуществляется с учетом следующих особенностей.

1) Сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения служебными лицами юрлиц из Defence City, вносятся в ЕРДР Генпрокурором (и. о. Генпрокурора). Органы досудебного расследования, прокурор, следственный судья перед принятием процессуальных и судебных решений в рамках досудебного расследования обязаны проверять сведения о включении юрлица в Перечень Defence City.

2) Ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, отстранение от должности, предоставление разрешения на временный доступ к вещам и документам, об аресте имущества, о проведении обыска, о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы служебного лица юридических лиц из Перечня Defence City, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы Генеральным прокурором (и. о. Генпрокурора).

Рассмотрение таких ходатайств, кроме ходатайств о применении НСРД, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС.

Такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии лица, в отношении которого они поданы, или его защитника. Следственный судья обязан заблаговременно уведомить лицо о рассмотрении ходатайства, кроме ходатайства о применении НСРД или обыска. Определения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных УПК.

3) Сообщение о подозрении служебному лицу юридического лица из Перечня Defence City осуществляется по согласованию Генпрокурора (и. о. Генпрокурора).

4) В случае если до момента включения юридического лица в Перечень Defence City к ее служебным лицам были применены меры обеспечения уголовного производства, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6-9 части 2 статьи 131 УПК, такая юридическая лицо в течение 30 дней со дня включения в указанный Перечень имеет право обратиться к Генпрокурору с ходатайством о пересмотре примененной меры, которое рассматривается Генпрокурором не позднее 5 дней с момента его поступления. Решение, принятое по результатам рассмотрения такого ходатайства, может быть обжаловано в суд.

В случае если до момента включения юридического лица в Перечень Defence City к ней были применены дополнительные (нефинансовые) меры уголовно-правового характера, срок действия которых не истек, то такие меры уголовно-правового характера подлежат прекращению судом, который принял соответствующее судебное решение о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера, на основании ч. 4 статьи 96-4 УК по ходатайству юридического лица, которое рассматривается не позднее 5 дней с момента его поступления.

Напомним, для предприятий-резидентов Defence City также будет предусмотрено:

защита информации

налоговые льготы до 1 января 2036 года – освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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