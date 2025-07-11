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Минобороны объявило рекордный тендер на FPV

21:05, 11 июля 2025
Минобороны объявило тендеры на закупку FPV-дронов на 3,3 млрд грн.
Минобороны объявило рекордный тендер на FPV
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Агентство оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) на общую сумму более 3,3 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.

На платформе Prozorro опубликовано 11 лотов на 2,06 млрд грн и 8 лотов на 1,32 млрд грн.

«FPV-дроны - ключевой элемент современной войны, который позволяет уничтожать вражескую технику и живую силу с минимальными рисками для наших военных. Мы стремимся обеспечить прозрачность, равный доступ для производителей и соответствие качества», - отметил руководитель Департамента закупок Минобороны Александр Осадчий.

Закупки по ТТХ, а не по моделям, позволили привлечь 19 квалифицированных производителей. «Такой подход открывает рынок, сохраняет конкуренцию и ускоряет процесс через рамочные соглашения», - пояснил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Рамочное соглашение предусматривает предварительный отбор поставщиков по базовым критериям, после чего проводятся тендеры с четкими требованиями к продукции. Закупки осуществляются в закрытом модуле Prozorro для защиты данных, а предложения можно подавать напрямую или через представителя.

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