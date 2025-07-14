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Деньги, за счет которых можно было бы повысить зарплату аппаратам судов, будут направлены на финансирование Общественного совета международных экспертов – ГСА

08:00, 14 июля 2025
На время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора судей ВАКС им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.
Деньги, за счет которых можно было бы повысить зарплату аппаратам судов, будут направлены на финансирование Общественного совета международных экспертов – ГСА
Заседание ВККС и ОСМЭ, источник фото - ВККС
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Деньги, которые в теории могли бы пойти на увеличение размера заработной платы для работников аппаратов судов и помощников судей, частично будут использованы для финансирования деятельности Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), который состоит из шести иностранных экспертов в сфере права. 

Об этом 7 июля сообщили в Государственной судебной администрации. 

ОСМЭ, напомним, осуществляет отбор судей Высшего антикоррупционного суда и судей его Апелляционной палаты. 

Как сообщила во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти директор Департамента финансово-экономической деятельности ГСА Виолетта Мышкина, специальный фонд бюджета судебной власти сейчас составляет около 3 млрд гривен. 

Однако ГСА вынуждена «придерживать» указанные деньги, поскольку непонятно, сколько до конца 2025 года может возникнуть ситуаций, когда потребуются внеплановые или экстренные расходы. 

В частности, речь идет уже о втором за последние годы конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. 

Напомним, что конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС, который проходил в 2023–2025 годах, фактически провалился – по итогам экзаменов и собеседований ВККС и ОСМЭ смогли отобрать только двух судей первой инстанции ВАКС.

3 июня 2025 года был объявлен еще один конкурс уже на 23 вакантных должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Отметим, что Закон «О Высшем антикоррупционном суде» предусматривает, что на время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда. 

Члены ОСМЭ также имеют право на компенсацию расходов на проживание в Украине и на переезды.

Автор: Вячеслав Хрипун

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