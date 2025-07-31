У Кривому Розі закрили безбар’єрну автошколу

Роботу безбар’єрної автошколи у Кривому Розі припинили, але проєкт діє в інших містах.

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Безбар’єрна автошкола, яка діяла у Кривому Розі на базі Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, припинила свою діяльність. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Проєкт «Безбар’єрні автошколи» реалізується МВС у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої Першою леді Оленою Зеленською. Його мета — надати особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення рівний доступ до навчання водінню.

Попри закриття криворізького підрозділу, реалізація проєкту триває: безбар’єрні автошколи продовжують функціонувати в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Кропивницькому та Кам’янець-Подільському.

Навчання триває до трьох місяців і включає:

теоретичний курс — 64 години;

— 64 години; практичне водіння — 40 годин на авто з ручною коробкою передач або 38 годин на авто з «автоматом».

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