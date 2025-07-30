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У Миколаївський водогін почали подавати воду: коли відновлять водопостачання

19:12, 30 липня 2025
Вже у серпні водопостачання планують відновити для понад півмільйона мешканців Миколаєва – вперше з 2022 року.
У Миколаївський водогін почали подавати воду: коли відновлять водопостачання
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У новозбудований магістральний водогін, який має забезпечити Миколаїв водою вперше з 2022 року, почали подавати воду для технічного заповнення системи. Це один із завершальних етапів проєкту, який передує пусконалагоджувальним роботам. Проєкт реалізується Державним агентством відновлення у координації з Міністерством розвитку громад і територій України.

Магістраль — це понад 130 км нової інфраструктури. Для стабільної роботи системи воду подають поступово, ретельно перевіряючи кожен клапан і з’єднання. Уся система перебуває під постійним моніторингом тиску та роботи обладнання.

Основний етап будівництва вже завершено. Наразі розпочали заповнення системи водою.

«Це один із найвідповідальніших моментів. Вже у серпні, після завершення заповнення системи й остаточного тестування, водопостачання відновлять для понад півмільйона мешканців Миколаєва – вперше з 2022 року», — заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Стан реалізації проєкту на сьогодні:

  • змонтовано понад 134 км труб (98% від запланованого);
  • насосні станції готові більш ніж на 80%;
  • завершено промивання системи та монтаж основного обладнання;
  • загальна будівельна готовність — 85%.

Будівництво водогону стартувало в січні 2025 року.

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Миколаїв вода

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