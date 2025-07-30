В Николаевский водопровод начали подавать воду: когда восстановят водоснабжение

Уже в августе водоснабжение планируют восстановить для более чем полумиллиона жителей Николаева — впервые с 2022 года.

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В новопостроенный магистральный водопровод, который должен впервые с 2022 года обеспечить Николаев водой, начали подавать воду для технического заполнения системы. Это один из завершающих этапов проекта, который предшествует пусконаладочным работам. Проект реализуется Государственным агентством восстановления в координации с Министерством развития общин и территорий Украины.

Магистраль — это более 130 км новой инфраструктуры. Для стабильной работы системы вода подается постепенно, с тщательной проверкой каждого клапана и соединения. Вся система находится под постоянным мониторингом давления и работы оборудования.

Основной этап строительства уже завершен. Сейчас началось заполнение системы водой.

«Это один из самых ответственных моментов. Уже в августе, после завершения заполнения системы и окончательного тестирования, водоснабжение будет восстановлено для более чем полумиллиона жителей Николаева — впервые с 2022 года», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Текущее состояние реализации проекта:

• смонтировано более 134 км труб (98% от запланированного);

• насосные станции готовы более чем на 80%;

• завершены промывка системы и монтаж основного оборудования;

• общая строительная готовность — 85%.

Строительство водопровода началось в январе 2025 года.

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