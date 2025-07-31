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В Кривом Роге закрыли безбарьерную автошколу

07:54, 31 июля 2025
Работу безбарьерной автошколы в Кривом Роге прекратили, но проект продолжает действовать в других городах.
В Кривом Роге закрыли безбарьерную автошколу
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Безбарьерная автошкола, которая функционировала в Кривом Роге на базе Криворожского учебно-научного института Донецкого государственного университета внутренних дел, прекратила свою деятельность. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Проект «Безбарьерные автошколы» реализуется МВД в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, инициированной Первой леди Еленой Зеленской. Его цель — предоставить людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения равный доступ к обучению вождению.

Несмотря на закрытие криворожского подразделения, реализация проекта продолжается: безбарьерные автошколы продолжают работать в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Кропивницком и Каменце-Подольском.

Обучение длится до трех месяцев и включает:

  • теоретический курс — 64 часа;
  • практическое вождение — 40 часов на авто с механической коробкой передач или 38 часов на авто с «автоматом».

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