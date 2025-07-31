В Кривом Роге закрыли безбарьерную автошколу

Безбарьерная автошкола, которая функционировала в Кривом Роге на базе Криворожского учебно-научного института Донецкого государственного университета внутренних дел, прекратила свою деятельность. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Проект «Безбарьерные автошколы» реализуется МВД в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, инициированной Первой леди Еленой Зеленской. Его цель — предоставить людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения равный доступ к обучению вождению.
Несмотря на закрытие криворожского подразделения, реализация проекта продолжается: безбарьерные автошколы продолжают работать в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Кропивницком и Каменце-Подольском.
Обучение длится до трех месяцев и включает:
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