Країни ОПЕК+ погодилися збільшити поставки нафти

В ОПЕК+ домовилась про значне збільшення видобутку нафти у вересні, щоб повернути частку світового ринку.

Фото: uifuture.org

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Країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) домовилась про чергове значне збільшення видобутку нафти у вересні, завершивши відновлення зупиненого траншу поставок, оскільки група прагне повернути собі частку світового ринку, пише Bloomberg.

Саудівська Аравія та її партнери планують ратифікувати додавання 548 тисяч барелів на день на наступний місяць. Це збільшення завершить скасування скорочення на 2,2 мільйона барелів, здійсненого вісьмома членами організації у 2023 році. Воно також включає додаткову квоту, яку поступово впроваджують Об'єднані Арабські Емірати.

Останнє підвищення завершує різкий перехід від Організації країн-експортерів нафти та її партнерів від захисту цін до відкриття кранів.

Їхній поворот пом'якшив ф'ючерси на нафту та бензин від геополітичної напруженості та сильного сезонного попиту, запропонувавши певне полегшення для водіїв та перемогу для президента Дональда Трампа, але може збільшити глобальний профіцит пропозиції, який очікується пізніше цього року.

Аналітики попереджають, що ринок зіткнеться зі зростаючим профіцитом пізніше цього року, оскільки збільшення поставок та уповільнення глобального зростання тиснуть на попит.

Роздрібні ціни на бензин у США навіть дещо знизилися минулого місяця. Це рішення було прийняте на тлі погроз Трампа запровадити вторинні мита на експорт російської нафти, якщо не буде швидкого припинення вогню у війні в Україні.

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