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Як захистити дитину від наркотиків – поради поліції для батьків

22:59, 3 серпня 2025
Тривожні зміни в поведінці дитини: поліція радить, на що звернути увагу.
Як захистити дитину від наркотиків – поради поліції для батьків
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Поліція закликала батьків бути пильними до змін у поведінці своїх дітей, щоб вчасно запобігти їхньому залученню до вживання чи поширення наркотичних речовин. Про це повідомила пресслужба поліції.

Правоохоронці радять батькам уважно стежити за поведінкою дітей, цікавитися їхнім оточенням і звертати увагу на тривожні сигнали, які можуть свідчити про можливі проблеми. Зокрема, варто насторожитися, якщо дитина:

  • різко змінює настрій або стає замкнутою;
  • уникає спілкування з рідними та зникає на тривалий час без пояснень;
  • має підозрілі предмети чи незвичні запахи від одягу чи особистих речей;
  • втрачає інтерес до навчання або радикально змінює коло друзів.

Поліція закликає громадян, які володіють інформацією про осіб, причетних до розповсюдження наркотиків, негайно повідомляти про це за номером 102.

Правоохоронці наголошують, що турбота, увага та своєчасне реагування батьків можуть відіграти ключову роль у захисті дітей від небезпеки, пов’язаної з наркотиками.

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Національна поліція діти

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