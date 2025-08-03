Як захистити дитину від наркотиків – поради поліції для батьків

Поліція закликала батьків бути пильними до змін у поведінці своїх дітей, щоб вчасно запобігти їхньому залученню до вживання чи поширення наркотичних речовин. Про це повідомила пресслужба поліції.
Правоохоронці радять батькам уважно стежити за поведінкою дітей, цікавитися їхнім оточенням і звертати увагу на тривожні сигнали, які можуть свідчити про можливі проблеми. Зокрема, варто насторожитися, якщо дитина:
Поліція закликає громадян, які володіють інформацією про осіб, причетних до розповсюдження наркотиків, негайно повідомляти про це за номером 102.
Правоохоронці наголошують, що турбота, увага та своєчасне реагування батьків можуть відіграти ключову роль у захисті дітей від небезпеки, пов’язаної з наркотиками.
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